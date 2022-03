Buon compleanno, Terence Trent D'Arby. Il musicista, che oggi si fa chiamare Sananda Maitreya, è nato infatti il 15 marzo1962. A renderlo celebre internazionalmente è stato il suo album di debutto, "Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby", pubblicato nel luglio del 1987.

L'album conteneva le hit "If You Let Me Stay", "Wishing Well", "Dance Little Sister" e "Sign Your Name".