Dolores O'Riordan: l'anniversario della scomparsa

Era il 15 gennaio del 2018 quando Dolores O'Riordan, la cantante dei Cranberries, moriva a Londra. A darne la notizia era stata la sua manager, con una breve, dolorosa nota.

Dolores aveva 46 anni. Nel 2017 aveva dovuto interrompere un tour, per problemi di salute. Si era parlato di disturbi alla schiena, ma nessuno poteva prevedere un finale tanto tragico.

Dolores O'Riordan era nata il 6 settembre 1971 a Ballybricken, nella Contea di Limerick. Era diventata celebre con la band dei Cranberries, con cui pubblicò gli album "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", "No Need to Argue" (con la canzone "Zombie"), "To the Faithful Departed" , "Bury The Hatchet, "Wake Up And Smell The Coffee" e "Greatest hits Stars - The Best Of 1992 - 2002".

A un anno dalla sua morte i Cranberries avevano pubblicato in suo onore il singolo, "All Over Now", che anticipava il nuovo album del gruppo, "In The End".