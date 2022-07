30 luglio: nasce Kate Bush

Il 30 luglio 1958 nasce a Londra Kate Bush. destinata a conquistare le classifiche con la sua hit "Wuthering Heights".

La canzone era ispirata all'omonimo, celebre romanzo di Emily Brontë. "Wuthering Heights" conquistò il primo posto nelle classifiche di vendita internazionali e ricevette anche un encomio dalla Brontë Society.

Vennero anche altre hit, come "Babooshka", "Moving", "Running Up That Hill", "The Sensual World", "Don't Give Up", con Peter Gabriel.

Lo stile e la musica della Bush influenzarono numerose altre artiste, come Sinéad O'Connor, Björk e Tori Amos. Alla fine degli Anni Novanta però Kate Bush si ritirò dalle scene, per tornare nel 2004, annunciando il suo ritorno con una lettera ai fan. Nel 2005 uscì infatti l'album doppio "Aerial"; nel 2007 la Bush collaborò alla colonna sonora del film "La bussola d'oro" (la canzone era "Lyra"). Nel 2011 uscì l'album "50 Words for Snow" e l'anno successivo "Running Up that Hill" fu la sigla per le Olimpiadi di Londra del 2012. Nel 2013 la Regina Elisabetta II la insignì del titolo di Commander of the British Empire.

L'ultima esibizione (per ora) dell'artista è del 2014, a 35 anni di stanza dagli ultimi show. La Bush ha suonato all'Eventim Apollo di Londra con il suo show "Before The Dawn".

(Foto Getty Images)