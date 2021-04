29 aprile 2009: a lezione di chitarra da Brian May!

Era il 29 aprile 2009 quando l’asta di beneficenza privata a sostegno dell’Action for Brazil’s Children Trust si chiuse con un’incredibile offerta di 7.600 sterline (circa 11.900€) da parte di una persona rimasta anonima.

Il fortunato, che si è scoperto in seguito essere un grande fan dei Queen, ha ricevuto come premio due ore in compagnia di Brian May!

Senza dubbio 2 ore indimenticabili, nel corso delle quali il chitarrista, tra i rappresentanti dell’associazione benefica, ha svelato i segreti della sua inseparabile chitarra e delle melodie che hanno reso immortale la musica dei Queen.