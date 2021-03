Aretha Franklin: il ricordo

Aretha Franklin, la grande artista statunitense che ci ha lasciato capolavori come "Respect", "Chain Of Fools", "Think", era nata il 25 marzo 1942. Vincitrice di ben 18 Grammy Award, oltre che indimenticabile cantante, è stata anche una coraggiosa attivista per i diritti civili degli afro-americani.

Aretha Franklin è scomparsa il 16 agosto del 2018. La sua esibizione più recente è stata quella del novembre 2017, a New York, quando ha cantato a favore della Elton John AIDS Foundation.

Il Presidente Obama ha ricordato con queste aprile la sua figura e il suo talento: «La storia americana vien fuori quando canta Aretha. Nessuno più di lei incarna pienamente la connessione tra lo spiritual afro-americano, il blues, l'R'N'B, il rock ’n’ roll, il modo in cui le difficoltà e il dolore si trasformano in qualcosa ricco di bellezza, vitalità e speranza».

(Foto Getty Images)