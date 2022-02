Jon Bon Jovi buon compleanno

Buon compleanno Jon Bon Jovi! Una delle rockstar più amate dal pubblico di tutto il mondo è nata infatti il 2 marzo 1962. Il frontman dei Bon Jovi ha cambiato per sempre il mondo della musica grazie alle sue canzoni che sono diventati dei veri e propri brani generazionali, come “Livin’ on a Prayer”, “Always” e “It’s My Life” che hanno contribuito inoltre a far innamorare milioni di fan in tutto il mondo.



Jon Francis Bongiovi Jr, questo il vero nome del cantante, è nato a Perth Amboy, nel New Jersey e ha origini siciliane (i bisnonni venivano dalla provincia di Agrigento). La carriera dell’artista è cominciata con un grosso rifiuto: partecipò ad un provino per la famosa pellicola "Footloose" e fu scelto per il ruolo da protagonista, ma la Paramount, importante azienda cinematografica, volle cambiare la sceneggiatura da ballerino a rockstar, cercando di creare un ruolo su misura per il giovane Jon. Il cantante però decise alla fine di rifiutare la parte perché non voleva immedesimarsi sin da subito con il ruolo da rockstar. Abbandonò pertanto il film e cercò di sfondare nel mondo della musica: da lì nacque il nome con cui è conosciuto in tutto il mondo, Jon Bon Jovi. Questo pseudonimo fu scelto perché facilmente pronunciabile e venne utilizzato dal cantante per firmare il primo contratto con una casa discografica.



L’omonimo album “Bon Jovi” fu il primo della band ed ottenne un successo incredibile nel 1984, diventando disco di platino negli Stati Uniti. Da quel momento in poi la carriera è stato un susseguirsi di successi. Sono infatti sono numerosi i prestigiosi riconoscimenti ricevuti da Jon Bon Jovi e compagni: introduzione nella UK Music Hall of Fame, vincitore dell’“Award of Merit” agli American Music Awards e inserito nella “Rock and Roll Hall of Fame” (nel 2018). Il cantante, insieme al suo amico e chitarrista Richie Sambora (con cui ha fondato anche i Philadelphia Soul, squadra di Arena Football), ha ricevuto il premio come “Songwriter Hall of Fame” nel 2009, nello stesso anno è stato inserito nella New Jersey Hall of Fame ed inoltre è stato uno degli ispiratori del famoso canale musicale MTV Unplugged.