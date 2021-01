Mario Biondi: vi racconto il mio album Dare

Mario Biondi ha scelto Radio Monte Carlo per presentare in anteprima il suo ultimo album "Dare", ricco di collaborazioni e di splendide sorprese.

L'artista ha raccontato come è nato il disco a Nick The Nightfly, durante Monte Carlo Nights, aprendo agli ascoltatori il suo entusiasmante laboratorio creativo.

"Dare" contiene 10 inediti, più 3 rivisitazioni di grandi successi della musica mondiale. Ad anticipare l'album è stato il singolo "Cantaloupe Island (Dj Meme remix)", rivisitazione del celebre brano di Herbie Hancock con gli High Five Quintet di Fabrizio Bosso. In "Dare" si trovano il “primo” Mario, marcatamente jazz e soul, e nuove sonorità ispirate a un sound adulto e internazionale. Ricca è la partecipazione al progetto di "vecchi" e "nuovi" amici, come la band inglese Incognito, Il Volo, ma anche i musicisti con cui Mario ha raggiunto il successo a metà degli anni 2000 (The Highfive Quintet) e il Fabrizio Bosso Spiritual Trio. Tra le canzoni, splendide versioni di "Strangers In The Night" e "Someday We'll All Be Free" e anche la canzone nata per beneficenza "Show Some Compassion", cantata con Chuck Rolando, Annalisa Minetti, Enzo Avitabile, Dodi Battaglia, Sarah Jane Morris, Jeff Cascaro, Alain Clarke, Paulo Gonzo, Nick the Nightfly, Luna, Omar i cui proventi sono destinati alla riqualificazione di un’area urbana di Messina che versa in condizioni critiche.