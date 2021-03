Scenografiche ed ecologiche: sono davvero da sogno le terme che sorgeranno a Milano

Le ex scuderie De Montel, straordinario complesso in stile liberty costruito tra il 1915 e il 1918 accanto allo stadio Meazza, diventeranno le terme di Milano. Alimentate dall’acqua che scorre sotto la città: ricca di solfuri, risalirà per 250 metri (e sarà poi riscaldata) grazie a un pozzo già esistente.

Sarà il più grande complesso italiano in una grande città e le prime terme green d’Europa, a zero emissioni di Co2. “Uno dei luoghi più sorprendenti dei prossimi anni”, assicura l’assessore Maran.

“Stiamo procedendo proprio in questi giorni con la pulizia dell’area e coi rilievi necessari”: così l’architetto Giancarlo Marzorati, titolare del progetto ‘Teatro alle Terme’ vincitore del bando comunale.

“La nostra intenzione -ha spiegato- è quella di mantenere religiosamente la struttura delle costruzioni originarie, con piccoli adattamenti necessari per la destinazione d’uso”.

Il progetto prevede l’utilizzo del parco, oltre quello dell’edificio principale (a forma trapezoidale): per costruire un anfiteatro dove l’acqua scorrerà sulla cavea. Il dislivello dei gradoni servirà a creare un effetto di grande suggestione.