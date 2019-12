Ecco l'albero di Natale più lussuoso del mondo

Se vi trovate a passare da Marbella (Spagna) dovete assolutamente recarvi al Kempinski Hotel Bahia: qui potrete, infatti, ammirare un albero di Natale pazzesco. Si tratta di un'opera della designer inglese Debbie Wingham e si capisce subito che è davvero sfavillante. Perché al posto delle classiche palline che si illuminano, ci sono diamanti, Swarovski, borsette preziose e gioielli. È l'albero dei desideri che sta facendo impazzire tutti.

Le decorazioni lussuose sono molto particolari, perché alcune di esse provengono da gioielli riciclati di grandissimi brand di moda, come ad esempio Bulgari e Chanel.

Ovviamente, non possono di certo mancare le decorazioni tipiche del Natale: ci sono molte palline, infatti, dello Schiaccianoci, o a immagine e somiglianza di graziosi angioletti. Insomma, un albero meraviglioso, curioso e molto molto originale.

L'albero di Natale è bellissimo, ma non è proprio economico. Il suo valore, infatti, si aggira intorno al 14milioni di euro. Una cifra alta sì, ma il Natale è fatto per sognare... e allora meglio farlo in grande.