Una emozionante Charlotte Casiraghi a cavallo apre la sfilata Chanel di Parigi: il video

E' stata una grande, incantevole sorpresa: negli spazi suggestivi del Grand Palais, in occasione della sfilata di Chanel, è entrata in scena, quasi si fosse materializzata dal nulla, una bellissima Charlotte Casiraghi in sella a un cavallo nero.

Nessuno si aspettava una simile emozione, anche se Charlotte in versione amazzone è la protagonista della nuova campagna della maison, realizzata ancora con l'artista contemporaneo Xavier Veilhan e il fotografo norvegese Ola Rindal.

L'immagine di Charlotte, proiettata su un grande schermo, si è d'improvviso fatta vera e reale. E la giovane Casiraghi ha cavalcato con la sua straordinaria eleganza dinanzi agli ospiti della sfilata.

Charlotte Casiraghi, campionessa di equitazione, è ambasciatrice e portavoce della maison da un anno e la sua famiglia era assai legata a Karl Lagerfeld, direttore creativo della maison fino al 2019, anno della sua scomparsa.

(foto Getty Images)