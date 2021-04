Kate Middleton e il Principe William: 10 anni fa le nozze

Kate Middleton e il Principe William festeggiano i loro 10 anni di matrimonio. Era infatti il 29 aprile 2011 quando "Waitie Katie" (Katie che aspetta, come avevano ribattezzato la Middleton i tabloid, a causa del lunghissimo fidanzamento con il futuro Re d'Inghilterra) sposava finalmente il Principe William.

Le nozze in mondovisione furono guardate da due miliardi di spettatori; 60 furono le telecamere utilizzate e mezzo milione di persone si assieparono per vedere il corteo che conduceva all'Abbazia di Westminster la sposa, attesa da 1900 invitati oltre che naturalmente dal futuro marito Principe William; le campane dell'abbazia suonarono a distesa per tre ore. La Regina Elisabetta offrì una colazione per 650 persone (impegnando 24 cuochi) a Buckingham Palace, aprendo 19 saloni del palazzo. In serata il Principe Carlo offrì una cena privata per 300 ospiti, con due torte (di cui una adornata da 16 fiori).

(Foto Getty Images)