Il Principe Filippo: 7 curiosità incredibili sul marito della Regina Elisabetta

Il Principe Filippo è nato il 10 giugno 1921 nell'isola greca di Corfù. La sua famiglia (reale, naturalmente!) aveva origini danesi e greche e infatti il piccolo Filippo fu battezzato con rito greco ortodosso.

Mentre la Regina Elisabetta prepara la festa per i suoi 99 anni (un evento semplice, con videochiamate tramite Zoom con gli altri membri della famiglia) ecco 7 curiosità che probabilmente non conoscete.

1- Il Principe Filippo trascorse i suoi primi anni di vita in esilio a causa della guerra della Turchia contro la Grecia. Il re di Grecia, suo zio Costantino I, abdicò e la famiglia del Principe fuggì in Francia. Il piccolo Filippo viaggio in una cassetta della frutta come culla.

2- La Regina Elisabetta (allora non ancora Regina) vide Filippo per la prima volta nel 1934, al matrimonio della Principessa Marina di Grecia con il Duca del Kent. La giovane Elisabetta aveva appena 8 anni

3 - Al momento del matrimonio, il Principe Filippo aveva in banca appena 12 pence. Comunque donò alla sposa un braccialetto che aveva personalmente disegnato. Per realizzarlo, prese le gemme da una tiara della madre. Come altro dono di nozze, smise di fumare. Alle nozze, celebrate nel novembre del 1947 nell'Abbazia di Westminster, parteciparono Reali da tutto il mondo e un pubblico televisivo di 200 milioni di persone.

4- Filippo divenne "Principe" solo il 22 febbraio 1957, quando la Regina lo nominò ufficialmente Principe Consorte del Regno Unito. Secondo i pettegoli, per smentire voci di un matrimonio in frantumi. Fino ad allora, Filippo era Duca d'Edimburgo.

5 - Il Principe Filippo chiama la Regina con alcuni affettuosi vezzeggiativi: "mon petit choi" (cavoletto mio) e salsiccetta.

6 - Esiste anche una Chiesa del Principe Filippo, che è adorato da una setta di abitanti dell'isola di Tana, nelle Vanuatu: il culto si chiama Prince Philip Movement. Il Principe Filippo, in segno di apprezzamento, ha inviato ai suoi... fedeli un suo ritratto autografato. Entusiasti, i fedeli hanno ricambiato con un'ascia rituale.

7 - Sorprendentemente, il Principe Filippo non ama il tè. E' invece appassionato bevitore di caffè.

(Foto Getty Images)