In questi giorni a Sanremo ci sono tanti ospiti, ma uno in particolare sta attirando l’attenzione di migliaia di golosi!

Parliamo di Fratelli Beretta che ha portato a Villa Nobel i suoi deliziosi affettati “Fresca Salumeria”.

Eccone alcuni:

- Mortadella Bologna IGP, fette profumate e soffici, morbidamente disposte nella vaschetta, fresche e saporite come appena affettate. Deliziosa e ideale per un panino veloce in compagnia grazie alla pratica vaschetta “pronta all’uso”.

- Salame Milano, tante fette profumate prodotte con sola carne italiana, disposte nella vaschetta, saporite come appena affettate, dal sapore sorprendentemente dolce. Delizioso per un panino veloce o per il vostro aperitivo in compagnia.

- Prosciutto Crudo, dal gusto delicato e dolce: fette sottili, accuratamente disposte nella vaschetta, fresche e saporite come appena affettate. Ideale per i vostri antipasti… provatelo con i grissini!

- Prosciutto Cotto, fette sottili, profumate e soffici grazie alla lenta cottura a vapore, fresche e saporite come appena affettate. Ideale per arricchire le vostre ricette o da consumare come merenda con del pane fresco, o come secondo piatto.

- Fresca Salumeria LINEA (Tacchino, Pollo e Bresaola), fette sottili e buonissime, con pochi grassi, fresche e saporite come appena affettate. Ideali per il vostro spuntino post allenamento o un piatto all’insegna della leggerezza, pratici e “pronti all’uso” nella comoda vaschetta.

Salumi Beretta, tutti ne vogliono una fetta.