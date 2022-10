Sono questi i grattacieli più belli del mondo

Iniziamo dai primi tre oppure facciamo un countdown? Meglio la seconda opzione, dai. Prima però la cosa più importante, ovvero: di cosa stiamo parlando? Dei grattacieli più belli del mondo.

A stabilirlo è Emporis, società di data mining (se vi chiedete cosa sia, beh, trattasi di una disciplina che estrae dati complessi da informazioni che magari abbiamo già, ma che non abbiamo ancora estratto. Esempio: se raccogliete dati e informazioni sui 10 aeroporti più trafficati d'Europa, insieme alle notizie che raccogliete per la bisogna ne avrete contemporaneamente molte altre, che però non vengono estrapolate. Bene il data mining si occupa proprio di quello) di Amburgo, che anche quest'anno ha assegnato lo Skyscraper Award. A stabilire vincitori e classifica è una giuria di esperti a livello internazionale chiamata a scegliere tra 600 edifici.

Decimo posto quest'anno per il Canadian Imperial Bank of Commerce di Toronto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Masure Cabezas (@masurecabezas)

Per il nono ci dobbiamo invece trasferire a Londra, dove troviamo One Park Drive, palazzo residenziale che si trova sull'Isle of Dogs.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cuadra Group Investments (@cuadragroupinvestments)

È residenziale anche la struttura che conquista l'ottava posizione: lo Sven, nel Queens, a New York, che nei suoi 230 metri circa di altezza distribuisce oltre 950 appartamenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sven LIC (@svenlic)

Settima la Premier Tower di Melbourne: si va quindi in Australia per un grattacielo decisamente lussuoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Multiplex Construction UK (@multiplexconstruction_uk)

Un palazzo per uffici conquista invece la sesta posizione: sono i 39 piani del Warsaw Unit, ovviamente in Polonia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghelamco (@ghelamco)

Prendiamo di nuovo l'aereo e andiamo in Corea del Sud per il quinto posto, conquistato dalla Bundang Doosan Tower di Seoul, una struttura a due torri collegate tra loro da uno skybridge che si trova a 100 metri di altezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Goran Potkonjak (@goranpotkonjak68)

Poteva mancare Barcellona? Ovviamente no. La città catalana conquista la quarta piazza con l'Antares Tower, che si trova nel quartiere di Diagonal Mar.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antares Barcelona (@antaresbarcelona)

E veniamo ora al podio: sul gradino più basso si piazza la NV Tower di Sofia, palazzo bellissimo che segue in qualche maniera le montagne che circondano la capitale bulgara.

Seconda posizione per i 435 metri di altezza per l'111, struttura slanciatissima che trova spazio a New York, nella 57 strada West.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anthony Fontana (@anthonyfont_)

Grattacielo più bello del mondo per il 2022 è però il Valley di Amsterdam (nel video). Un palazzo davvero unico che ospita appartamenti, uffici, attività commerciali e culturali. Una specie di cugino del milanese Bosco in Città", visto che ad abbellirlo ci pensano anche 13mila tra piante e alberi su terrazze e pareti.