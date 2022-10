Lo yacht da sogno con ascensore di cristallo, terrazza con vista mare a 360° e piscina

L'ultima evoluzione degli yacht. Niente spazi chiusi sul nuovo Baglietto T60. L'imbarcazione ha finestre a tutta altezza nel salone principale e nell'upper deck: a scomparsa e totalmente apribili, creano ambienti che mutano e si armonizzano col paesaggio circostante. Ambienti informali di giorno, aperti al mare e al plein air, diventano formali e di rappresentanza alla sera, sempre mantenendo il contatto diretto con l'acqua.

Beach area, salone principale e zona pranzo concepiti come un solo spazio interconnesso: lounge da 60 mq con piscina in marmo, zona bar e area conversazione che accoglie l'ospite e lo accompagna al salone principale tramite una scalinata vanvitelliana a vista. Prende forma un ambiente su due livelli, di quasi 100 mq, cui si aggiungono sala da pranzo con vetrata e zona living a pelo d'acqua.

All'appartamento principale si accede da una lobby a centro nave, dotata di ascensore in cristallo. Oltre alla zona notte con sala da bagno, la suite include un salottino privato e un terrazzino. Le cabine ospiti sono nel ponte inferiore, che nella sezione prodiera ospita il quartiere equipaggio per undici persone: in sei cabine. Quella del comandante è invece sul ponte superiore, in collegamento diretto con la timoneria.

L'under-lower deck è destinato agli spazi tecnici (storage, wine cellar, magazzino bagagli e cold room) mentre quello superiore offre una zona lounge e area pranzo. Completano il layout dell'upper deck una vasca idromassaggio, un’area prendisole e, a prua, una piattaforma touch and go per l'elicottero. Il ponte sole, esteso 165 mq, prevede una terrazza con vista mare a 360°: comprendendo una zona pranzo e bar all'ombra dell'albero radar, un'area conversazione prodiera e una grande piscina a poppa. Il garage, in cui trovano alloggio un tender di 23 piedi oltre a due jet ski e al rescue tender, è posizionato a prua del main deck, mentre una cucina per l'alta ristorazione trova posto a centro nave. Su richiesta, lo yacht può prevedere una propulsione ibrida.