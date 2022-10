Ecco l'avveniristico stadio in Qatar che avrà una bolletta elettrica più bassa delle nostre!

Il Lusail Stadium è pronto a ospitare dieci partite del Campionato del Mondo di calcio che si terrà in Qatar dal prossimo 20 novembre. Inaugurato un anno fa, la straordinaria struttura è stata progettata dalla società britannica Foster+Partners con il supporto di MANICA Architecture e KEO Consultants.

Ha una base semicircolare circondata da un fossato e collegata ai parcheggi adiacenti da sei ponti. Ha un aspetto concavo, che evoca le vele di una Dau, una tradizionale imbarcazione araba. La struttura interna, invece, ricorda l’antica arte locale della tessitura della ciotola. E il tetto, sorretto da un anello di colonne ad arco, è decappottabile!

Ma la cosa più sorprendente è che avrà una bolletta davvero ridicola, sicuramente più bassa della nostra! Il Lusail Stadium è a impatto zero, grazie all’incredibile impianto fotovoltaico che sfrutta tutto lo spazio utile. La corrente prodotta dai pannelli non solo basta per tutte le necessità dello stadio, ma avanza e viene fatta confluire negli edifici vicini.

Rispettano l’ambiente i materiali di costruzione. Super efficiente l’impianto idrico, che rileva eventuali perdite e consente di risparmiare il 40% di acqua dolce in più rispetto agli stadi tradizionali. Inoltre, all’interno dello Stadium l'acqua viene riciclata e utilizzata per irrigare le piante all’esterno.

Uno stadio pensato non solo per il qui e ora, ma anche per il futuro. Al termine del Mondiale, il Lusail sarà in parte riciclato: la struttura verrà riconfigurata in uno stadio da 40.000 posti e i seggiolini che verranno rimossi e altre parti dello stadio, saranno riutilizzati per la realizzazione di spazi comuni dotati di negozi, caffetterie, strutture sportive e per l’istruzione.

Il Lusail Stadium è stato testato con una partita (Al Arabi-Al Rayyan 2-1), alla presenza di Gianni Infantino, il numero 1 della Fifa e il risultato è stato eccellente: l’impianto ha ottenuto una valutazione di cinque stelle nell'ambito del Global Sustainability Assessment System (GSAS) gestito dall'Organizzazione del Golfo per la Ricerca e lo Sviluppo.

