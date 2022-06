E' questo il ristorante più costoso e più stupefacente del mondo: il video

Una cena al Sublimotion di Ibiza può costare sino a 1500 euro, ma finora nessuno si è lamentato. Anzi, i commenti hanno un unico denominatore comune e aggettivo: spettacolare. Del resto, è il ristorante più costoso del mondo, di fronte a una delle spiagge più frequentate dell'isola. Certo, per quel prezzo, le aspettative sono alte.

"The leading gastronomic performance in the world" è il claim con il quale il ristorante accoglie gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo, alludendo all’avventura che si vivrà. Un’esperienza che va oltre al menù, uno show immersivo che coinvolge tutti i sensi. Tecnologia, musica e design creano un’ambientazione interattiva che cambia di continuo e crea un’atmosfera sospesa nella dimensione spazio-temporale. È proprio in questa cornice suggestiva, che assomiglia a un set cinematografico di fantascienza, che vengono servite 20 portate inedite e innovative secondo i dettami della gastronomia molecolare perfezionata da Paco Roncero, creatore del ristorante due stelle Michelin, all’interno del lussuoso e celebre Hard Rock Hotel di Playa D’en Bossa.

Qui si assaggiano piatti con forme, colori e sapori lontani da tutto ciò che è conosciuto al mondo. Sublimotion non comprende, come si potrebbe pensare, privé o eleganti postazioni appartate e riservate, ma un solo un tavolo con 12 coperti, in cui è possibile sperimentare e condividere quest’esperienza con altri commensali all’ombra delle grandi discoteche, delle luci scintillanti e delle calette selvagge che caratterizzano l’Isla Bonita. Un'esperienza che si serve di realtà aumentata, tecnologia e manipolazioni visive volte a creare un viaggio gastronomico quasi trascendentale. Ecco perché i commensali non hanno nulla da obiettare quando, a fine serata, arriva il conto. Anzi, assicurano: "tutti i soldi spesi, valgono la cena".