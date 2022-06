Lussuoso ed ecologico: il trimarano mozzafiato che sembra una villa

Gli studi di progettazione Van Geest e Rob Doyle hanno ideato Domus, un trimarano di lusso che sembra una domus romana galleggiante.

I designer hanno distribuito gli interni, partendo da due atrii filtranti luce naturale dalla parte superiore della sovrastruttura. Il trimarano è un'unità da diporto con notevoli spazi abitativi: i tre scafi sono collegati da un ponte, che consente di avere su un 40 m volumi interni quasi corrispondenti a un 60 m monoscafo.

Sul ponte del Domus si sviluppano, attorno ai due atrii, spa e palestra dotata di piscina: insieme alle piattaforme a livello dell'acqua, fanno sembrare lo yacht una villa. Gli spazi interni si completano con zona dining, living, lounge/cinema, quattro cabine ospiti, due vip con salottino privato e vista mare. Mentre il ponte è dedicato a benessere, svago e relax, sottocoperta gli scafi diventano il contenitore di spazi tecnici e zone dell'equipaggio. In quello principale centrale sono collocate cabine, cucina e zone tecniche, mentre nei due scafetti si possono stivare tender e toy.

Inoltre, il trimarano aspira a diventare la prima barca ultramoderna oltre le 750 tonnellate di stazza lorda a emissioni zero. Il mix di energia solare, tecnologia di rigenerazione idroelettrica e celle a combustibile a idrogeno consente a Domus di viaggiare senza emissioni come sostengono i progettisti. Un sistema di accumulo di energia solare e batterie ottimizzato gli permette di funzionare di giorno e di notte, senza emissioni e in maniera silenziosa. Per ridurre al minimo la resistenza aerodinamica e aumentare le prestazioni, Domus è stato progettato per sbandare con un angolo di due gradi: così da rendere la crociera molto piacevole, anche per i non avvezzi alla navigazione.