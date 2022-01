Enorme e meravigliosa: la villa più grande e costosa del mondo sembra fluttuare sopra Los Angeles

Sembra fluttuare sopra la città di Los Angeles la nuova proprietà più grande e costosa mai realizzata su un terreno urbano. Si chiama The One e con i suoi 15.378 metri quadrati offre viste a 360 gradi, dall'Oceano Pacifico alle montagne di San Gabriel.

È stata messa sul mercato per 295 milioni di euro e sarà venduta online dal 7 al 10 febbraio 2022. The One ha una posizione unica sulla collina di Bel Air. Comprende 20 camere da letto, 30 bagni, quattro piscine, un garage per 30 automobili, un'enorme discoteca, un salone di bellezza e una spa, una pista da bowling, una cascata su due livelli, un cinema, un salone di bellezza e una pista da corsa.

La proprietà comprende anche tre ville più piccole destinate agli ospiti, mentre la camera da letto principale è come una villa indipendente: con una propria piscina, cucina, una spa, bagno turco e Jacuzzi. Varie terrazze, un ampio giardino e alte palme circondano la costruzione su 3 lati. Sul quarto lato si trovano la pista da jogging e un fossato con pareti di vetro. Il palazzo, inoltre, ha cinque ascensori e soffitti a LED che cambiano effetto: creando un cielo terso o stellato.