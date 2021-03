Ora l'hotel è nello spazio. Ed è de luxe

Un hotel che viaggerà, letteralmente, tra i 25mila e i 30mila km all’ora (la velocità che serve per bilanciare l’attrazione gravitazionale terrestre e mantenere un oggetto “stabile”) e tra i 330 e i 1000 km di altezza, ovvero tra dove si trova generalmente la Stazione Spaziale Internazionale fino a un po’ più su.

Il progetto è dell'Orbital Assembly Corporation e si chiama Hotel Voyager Station. Potrà ospitare fino a 400 ospiti, oltre al personale. Avrà una struttura circolare, tipo quella dell’astronave di “2001 Odissea nello Spazio”, necessaria perché la rotazione serve sia per creare una gravità simile a quella terrestre e per non lasciare esposti ai raggi solari per troppo tempo la stessa parte di stazione: in assenza di atmosfera infatti le temperature salgono tantissimo.

Il progetto prevede teatri, palestre, ristoranti a tema e tutto quello che si può trovare negli alberghi di lusso. Tra le sistemazioni anche delle vere e proprie ville da 500 mq con 16 posti letto ognuna. Nell’idea dei progettisti l’hotel dovrebbe essere pronto nel 2027, ma è ancora tutto da finanziare e i costi sono decisamente elevati. Per ovviarli, solo in parte, si è pensato di far diventare parte della struttura una sorta di base di appoggio per scienziati ed astronauti delle missioni delle varie agenzie spaziali.

Ovviamente la clientela per cui è pensato un simile albergo è quella dei multimilionari, gli unici che verosimilmente potrebbero permettersi una vacanza di quel tipo, senza contare anche un minimo di preparazione psico-fisica, che andare nello spazio, o quantomeno uscire dall’atmosfera del nostro pianeta, non è cosa che si può fare su due piedi, non è come prendere un aereo. Un progetto tanto bello e affascinante quanto futuribile, costosissimo e dalle mille insidie tecnologiche. Tutte cose superabili e che sicuramente l’uomo supererà: ce la farà entro il 2027?