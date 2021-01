Il treno che fluttua nell'aria è realtà... e arriva a 620 chilometri orari

I treni che fluttuano nell'aria stanno per diventare una realtà. Quello che fino a poco tempo fa era considerato pura fantascienza, oggi diventa una possibilità più che tangibile. È stata presentata a Chengdu, nel Sud Ovest della Cina, la locomotiva del futuro, basata su tecnologia di superconduttività ad alta temperatura (High-Temperature Superconductors, HTS) a levitazione magnetica. La sua velocità? Può raggiungere i 620 km orari!

La presentazione del treno è stata anche corredata dalla realizzazione di una linea di 165 metri, così da poterlo sperimentare al meglio. Il vice direttore dell'università Jiaotong del Sud-Ovest - che ha co-progettato la locomotiva - ha dichiarato: "Anche se la teoria affascina, tutti vedevano (la tecnologia maglev HTS) come un giocattolo da laboratorio, senza prove in una situazione reale".

Questa tecnologia è quella più adatta per il trasporto superveloce in tubi sottovuoto, grazie ai quali il treno sarà in grado di fluttuare e raggiungere velocità massime. In tutto sono stati investiti la bellezza di 9,3 milioni di dollari. Il futuro è alle porte... non ci resta che aspettare per viaggiare su queste locomotive avveniristiche.