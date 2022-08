Un incredibile palazzo galleggiante: ecco il super yacht di lusso da 3 milioni di sterline a settimana

Si chiama Flying Fox e fa notizia perché è lo yacht più costoso al mondo. E' un vero palazzo galleggiante, come neanche nella saga di James Bond si sono mai visti. Una settimana di noleggio costa la bellezza di 3 milioni di sterline, vera cifra da capogiro. Ma d'altronde questo natante è super accessoriato e di altissima tecnologia.

Flying Fox ha 6 piani per una lunghezza di oltre 137 metri. Ospita una futuristica camera per crioterapia, una piscina di 400 metri quadrati, un balcone dedicato esclusivamente alla pratica dello yoga e persino un centro medico. Al suo interno c'è anche un giardino acquatico spettacolare.

La costruzione del Flying Fox è iniziata nel 2017 in Germania. È stato terminato l'anno scorso prima di essere messo in affitto all'inizio di questo mese. Per essere pienamente operativo, ha bisogno di 54 membri dell'equipaggio, dal personale del bar agli istruttori della palestra, fino ai camerieri. A bordo c'è anche un elicottero e può ospitare 22 persone.

Gli interni sono stati realizzati da Mark Berryman, il designer dei super yacht: ha 11 cabine, ognuna con terrazza privata e vista sul mare. È un vero e proprio palazzo galleggiante, dove passare le vacanze sarà davvero un'esperienza esclusiva!