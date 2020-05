La Via Lattea dà spettacolo nel cielo: il video

La Via Lattea ha dato spettacolo nel cielo. Si è infatti mossa in maniera meravigliosamente suggestiva sopra l'Arthur Lake, in Tasmania.

A riprenderla in time lapse e pubblicare il video in Rete è stato un fortunato osservatore dell'incantevole fenomeno, che si è verificato il 22 maggio di quest'anno.

La Via Lattea è la nostra galassia. Ha forma a spirale, una barra centrale ed è circondata da un buco nero che la circonda, ma molti sono ancora i misteri che la riguardano. Il suo nome le viene dalla mitologia greca. Si narra che Zeus, padre degli dei, ebbe un bambino da una donna mortale, Alcmena. Questa, per timore della collera della moglie di Zeus, Era, poco disposta ad accettare i continui tradimenti del marito, abbandonò su un prato il piccolo, che, guarda caso, era Ercole, l'eroe più forte del mondo. Era, visto il neonato, fu invece presa da tenerezza e provò ad allattarlo. Ma il piccolo Ercole era tanto forte, anche in fasce, che fece male alla dea, che si ritrasse subito dalla sua presa, e un po' di latte schizzò nei cieli, dando vita alla Via Lattea.

I Cinesi raccontano un'altra meravigliosa storia sulla sua origine. La Via Lattea sarebbe infatti il Fiume Celeste e le sue stelle i pesci in fuga dall'Amo Celeste, rappresentato dalla falce di Luna.

