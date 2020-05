Quando l'Oceano dà spettacolo: l'incredibile video delle onde intrappolate nel palazzo!

L'Oceano lancia le sue potenti onde contro un palazzo trasparente a Seoul, in Corea del Sud. Le immagini sono davvero spettacolari e catturano l'attenzione (e l'immaginazione).

Ma c'è davvero un'onda gigantesca catturata nel palazzo? No. Si tratta di un’installazione artistica tech battezzata Wave. L'onda colossale (80 metri di larghezza per 20 metri di altezza) si trova sulla facciata del palazzo SMTown Coex, a Seoul, nel quartiere di Gangnam.

In realtà, l'immensa piscina non contiene affatto acqua dell'Oceano. E non è neanche una piscina, ma un'installazione di pannelli con schermi led, tanto evoluti da ricreare il moto incessante delle onde. Per dare vita a un'opera tanto stupefacente sono stati necessari quattro mesi di duro lavoro. Ma perché proprio le onde dell'Oceano? Lo spiega il responsabile del display, Jun Lee, Business Development Director presso d’strict: «Volevamo creare un’esperienza che fosse travolgente. Le onde sono affascinanti e dinamiche in sé, ma le abbiamo scelte come soggetto perché evocano sensazioni di benessere, qualcosa che ora è necessario».