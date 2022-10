Ritorno al futuro: l'abbraccio commovente tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd

E' stato davvero commovente l'abbraccio tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd, indimenticabili interpreti del fim cult "Ritorno al futuro".

I due attori si sono incontrati nuovamente, a 37 anni di distanza dal primo film della saga di "Ritorno al Futuro", in occasione del Comic-Con di New York.

Il loro abbraccio è stato davvero commovente.

Dal 1991 Michael J. Fox è affetto dal morbo di Parkinson, che lo ha costretto ad allontanarsi dalle scene.

I due attori hanno ricordato numerosi aneddoti della lavorazione di "Ritorno al futuro". Fox ha ricordato quando sua madre non era convinta che il figlio girasse contemporaneamente la serie televisiva "Casa Keaton" di giorno e "Ritorno al futuro" di sera. Fox ha detto: "Avevo 23 anni, l’ho chiamata e le ho detto: ‘Vogliono che faccia questo film di Stevan Spielberg, ma dovrò farlo di notte’. Lei mi ha detto ‘Sarai troppo stanco’. Fino a oggi, beh fino a due settimane fa, mia madre ha sempre pensato che per me fare 'Ritorno al futuro' fosse una pessima idea. Adorava il film ma, aveva ragione, mi sono stancato".

Fox riceverà a novembre l'Oscar onorario per la sua battaglia contro il Parkinson.

Nel 2023 debutterà a Broadway il musical ispirato a "Ritorno al futuro", intitolato "Back to the Future: The Musical".