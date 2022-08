Principessa Sissi: il suo lato oscuro raccontato in un film

La Principessa Sissi è stata consegnata al mito dalla serie di film romantici interpretati da Romy Schneider. Affascinante, malinconica, bellissima, l'imperatrice austriaca ha conquistato così milioni di spettatori.

Adesso a raccontare la complessa vicenda umana e personale di Sissi è la regista Marie Kreutzer nel film "Corsage".

A vestire i panni di Elisabetta di Baviera è nella pellicola Vicky Krieps. E la Sissi narrata è una donna problematica, che ha superato i 40 anni e chiede di stringere sempre di più il suo corsetto per sembrare snella e sottile come in gioventù. Sissi è alle prese con disturbi alimentari, dipendenze da eroina, depressione, tradimenti. E per sfuggire ai monotoni eventi di corte, finge svenimenti e malattie. Il comunicato stampa del film recita: “Mentre il ruolo di Elizabeth è stato ridotto contro i suoi desideri a puramente performativo, la sua fame di conoscenza e gioia di vivere la rende sempre più irrequieta a Vienna. Si reca in Inghilterra e in Baviera, visitando ex amanti e vecchi amici, cercando l’eccitazione e lo scopo della sua giovinezza. Con un futuro di doveri strettamente cerimoniali di fronte a lei, Elizabeth si ribella all’immagine iperbolica di se stessa e propone un piano per proteggere la sua eredità”

Il film è stato presentato all’ultimo Festival di Cannes.