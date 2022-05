Lady Gaga rivela alcune curiosità sul video di Hold My Hand

Lady Gaga ha da poco pubblicato il video di "Hold My Hand", la canzone che fa parte della colonna sonora di "To Gun: Maverick", atteso sequel del celebre "Top Gun".

La clip è stata diretta dallo stesso regista del film, Joe Kosinski, e vede Lady Gaga muoversi negli stessi grandiosi scenari del film, di cui svela alcune immagini. Per l'anteprima mondiale, il video è stato trasmesso sul megaschermo in Times Square, a New York.

Sulle sue pagine social Lady Gaga ha rivelato alcune curiosità relative al video e alla canzone.

Per esempio, la cantnte ha fatto notare come il primo "Top Gun" sia uscito nel suo stesso anno di nascita, il 1986: segno del destino?

Inoltre, Gaga ha svelato come nelle riprese con l'aereo, in azione c'è un vero velivolo e non un effetto generato in post produzione, al computer.

"Top Gun: Maverick" esce in sala dal 25 maggio.

Grazie a "Hold My Hand", Lady Gaga fa il suo ritorno in veste di autrice e produttrice di colonne sonore. In precedenza, l'artista aveva firmato nel 2018 "Shallow", per il film "A Star Is Born", canzone che le aveva fatto vincere un Premio Oscar, due Grammy Award, un BAFTA Award, un Golden Globe e un Critics’ Choice Award.