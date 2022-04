Julia Roberts ricorda il film Il matrimonio del mio migliore amico

Sono passati 25 anni dall'uscita del film "Il matrimonio del mio migliore amico". Era il 1997 e il pubblico rise e si appassionò alla spassosa commedia romantica che vedeva in scena Julia Roberts, Cameron Diaz, Ruper Everett e Dermot Mulroney.

Julia era la protagonista, Julianne, che si accorge di amare quello che considerava il suo miglior amico, Michael, (Mulroney) solo quando quest'ultimo la invita al suo matrimonio con Kimmy (Cameron Diaz). Da qui i tentativi di Julianne di far fallire le nozze, ricorrendo anche al trucco di fingersi innamorata di George (Rupert Everett) per far ingelosire Michael.

Il film, diretto da P.J. Hogan, ebbe un grande successo. Tra le scene più amate e citate, quella in cui il cast canta "I Say A Little Prayer".

Adesso Julia Roberts ricorda così il film, parlandone in un'intervista a E!’s Daily Pop: "Siamo stati davvero fortunati", ha riso Julia "ha funzionato benissimo... Tante persone dicono che si rispecchiano nel film. E' stata una specie di grazia, quella che ci ha toccati: non ci conoscevamo affatto prima di girare il film, e invece si è subito stabilita una perfetta alchimia. Ci siamo davvero piaciuti molto l'un l'altro. E io e Dermot siamo ancora grandissimi amici".