Will Smith festeggia l'amata mamma sulle note di Whitney Houston

Will Smith ha voluto festeggiare in grande stile gli 85 anni della sua adorata mamma Carolyne. Una signora allegra e simpatica, proprio come il figlio, che danza felice nel video pubblicato sulla pagina Instagram del celebre attore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)

Will e mamma ballano sulle note di Whitney Houston ("I Wanna Dance With Somebody"). E' facile immaginarsi tutt'intorno un buon numero di amici e parenti sorridenti, pronti a brindare e augurare ogni bene alla signora Carolyne. Insomma, un'immagine solare e serena.

Ma tanta gioia nasconde momenti oscuri, burrascosi. A rivelarli è stato lo stesso Will Smith, nella sua autobiografia "Will". "Quando avevo nove anni, ho visto mio padre dare un pugno in testa a mia madre così forte che è crollata. L’ho vista sputare sangue", ha scritto nel libro l'attore.

Per Smith, dopo quel giorno, ogni traguardo superato, ogni premio vinto, è stato un modo per chiedere scusa alla madre di non aver saputo come aiutarla in quei momenti terribili.

La signora Carolyne si separò finalmente dal marito quando Will era adolescente. E oggi madre e figlio danzano mano nella mano, gioiosi. Uniti dal loro grande amore e finalmente sereni.

(Foto Getty Images)