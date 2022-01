Jim Carrey buon compleanno

Jim Carrey è nato in Canada, a Newmarket, il 17 gennaio 1962. Tra i suoi film più amati, ricordiamo "Ace Ventura - L'acchiappanimali", "The Mask - Da zero a mito", "Scemo & più scemo", "Bugiardo bugiardo", "Il Grinch", Una settimana da Dio". Tra le sue pellicole più apprezzate, "The Truman Show", "Man on the Moon", "Se mi lasci ti cancello".

Ecco alcune curiosità sul suo conto

Avrebbe dovuto interpretare il il capitano Jack Sparrow nel film "La maledizione della prima luna" e Willy Wonka in "La fabbrica di cioccolato". Entrambe le parti furono poi date a Johnny Depp.

Il Canada gli ha dedicato una serie di francobolli con i personaggi che interpretato in "The Mask", "Ace Ventura" e "Scemo più scemo".

Ha cantato "Rocket Man" con Elton John, durante un concerto del musicista nel 1998

Un film che lo ha messo a dura prova è stato "I pinguini di Mister Popper", in cui recitavano anche veri pinguini. Per questo la temperatura sul set era rigida e l'attore ha patito il freddo.