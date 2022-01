Paul Newmam e la moglie Joanne: una bellissima storia d'amore

Hanno rappresentato per decenni una delle coppie più longeve di Hollywood; ora a Paul Newman e Joanne Woodward sarà dedicato un documentario televisivo, suddiviso in sei episodi e diretto da Ethan Hawke.

Proprio la Woodward ha dato il suo assenso alla realizzazione, per portare al pubblico la storia d'amore che, iniziata sul set de "La lunga estate calda", tratto dall'omonimo dramma di Tennessee Williams con i due attori protagonisti, si protrasse fino alla morte di Paul Newman.

La docu-serie trae ispirazione da un progetto voluto dallo stesso Newman, con lo sceneggiatore Stewart Stern arricchito da interviste a personaggi del calibro di Elia Kazan, Sidney Lumet, Karl Malden, Sidney Pollack e dello scrittore e sceneggiatore Gore Vidal, che visse a lungo nel nostro paese.

A garantire la qualità della produzione Martin Scorsese, regista di pellicole iconiche come "Taxi Driver", "Toro Scatenato" e del musical "New York, New York".

