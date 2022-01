Zorro torna. E sarà in versione femminile

Zorro, l'eroe mascherato, è stato un mito per generazioni di ragazzi. Il suo personaggio è stato portato sugli schermi innumerevoli volte (interpretato via via da Douglas Fairbanks., Tyrone Power, Alain Delon). Adesso però è la volta buona per uno Zorro donna.

L'idea è del celebre regista Robert Rodriguez ("Desperado", "Dal tramonto all'alba", "C'era una volta in Messico", "Spy Kids",) che insieme alla sorella Rebecca ha deciso di dar vita alle avventure di una ragazza latinoamericana che prenderà la maschera e il nome di Zorro per vendicare la morte del padre. La storia sarà raccontata in una serie tv.

Robert Rodriguez avrebbe dovuto dirigere "La maschera di Zorro" il film interpretato da Antonio Banderas e Catherine Zeta Jones,, che fu invece poi affidato al regista Martin Campbell. Dunque girare questa serie al femminile è un po' una sorta di... vendietta di Zorro...