Jason Momoa e Lisa Bonet si separano: finisce una delle più belle storie d'amore di Hollywood

Jason Momoa e Lisa Bonet si lasciano: a dare la notizia è stata la coppia stessa, con un messaggio apparso sulla pagina Instagram di Momoa.

La loro storia d'amore era stata tra le più romantiche di Hollywood. Jason ("Acquaman", "Dune", "Il trono di spade") si era innamorato di Lisa vedendola recitare in televisione (lo show era il celebre "I Robinson"). "Sin da quando avevo 8 anni e l'avevo vista in tv, avevo detto 'Mamma, voglio sposarla'", ha rivelato l'attore al The Late Late Show nel 2017.

Una volta cresciuto, a 26 anni, e impegnato a recitare nella serie "Stargate: Atlantis", Jason e Lisa si incontrarono in un jazz club e scoppiò la scintilla.

Lisa Bonet, che era già stata moglie di Lenny Kravitz, sposò Jason nell'ottobre 2017. Jason e Lisa misero al mondo due figli, Lola Iolani e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, e crearono un'affettuosa famiglia allargata di cui facevano parte anche Lenny Kravitz e Zoe, figlia di Lenny e Lisa.

Adesso, l'addio. Che la coppia ha raccontato con queste parole: "Abbiamo sentito tutti la morsa e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione... Si sta svolgendo una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione... sentiamo e cresciamo con i cambiamenti sismici che si verificano. E così condividiamo la nostra notizia sulla famiglia, che ci stiamo separando. Lo condividiamo non perché pensiamo sia degno di nota, ma affinché, mentre proseguiamo con la nostra vita, possiamo farlo con dignità e onestà. L'amore tra di noi continua, evolvendosi in modi che vogliono essere conosciuti e vissuti. Ci liberiamo a vicenda, per essere ciò che stiamo imparando a diventare... La nostra devozione incrollabile a questa vita sacra e ai nostri figli. Insegnare ai nostri figli cos'è possibile. Vivere la preghiera. Possa l'amore prevalere. J&L”.