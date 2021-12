Harry Potter: l'emozionante video della reunion

Regalo più bello non poteva essere fatto. Il maghetto più amato di sempre sta per tornare.

Per il 20° anniversario dall’uscita del primo film di Harry Potter è stata organizzata una reunion del cast. Hbo ha pubblicato il trailer ufficiale di “Harry Potter 20Th Anniversary: Return to Hogwarts”. E ci sono tutti. O quasi. Oltre ai tre protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ci saranno con i loro ricordi Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes. Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps. Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch. Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, il produttore David Heyman.

Non mancheranno poi i registi che negli anni si sono alternati dietro la macchina da presa. Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates. Nel trailer non si vede JK Rowling, l’autrice della saga che ha rivoluzionato la letteratura per i ragazzi, ma c’è nella reunion. Dalla Warner Bros spiegano: “Si tratta di un tributo a tutti coloro le cui vite sono state toccate da questo fenomeno culturale, dal talentuoso cast, ai registi degli otto film, e dalla troupe, tutti hanno riversato il loro cuore e la loro anima in questa straordinaria serie di film. Fan compresi”.