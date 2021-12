Arriva al cinema “7 Donne e un Mistero”, il nuovo film di Alessandro Genovesi

Arriva nelle sale italiane “7 DONNE E UN MISTERO”, il nuovo film di Alessandro Genovesi, distribuito da Warner Bros. Pictures, con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcarioli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e con Ornella Vanoni.

Il film, prodotto da Wildside e Warner Bros. Entertainment Italia, è ambientato nell'Italia degli anni ’30 e racconta le concitate ore che seguono l'inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte.

Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l'assassina?

