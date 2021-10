La Principessa Sissi è davvero una sorpresa in una nuova serie tv

Le vicende della Principessa (poi Imperatrice d'Austria) Sissi, portate sul grande schermo da Romy Schneider, avevano commosso il pubblico di tutte le età.

Adesso, a riscrivere la storia della nobildonna energica e volitiva che sposò l'Imperatore Francesco Giuseppe è una nuova serie tv, intitolata "Sisi”. E si tratta di una versione davvero autentica e contemporanea, con pochi toni da fiaba e tanti intrighi e tensioni di coppia.

A interpretare Sissi è l'attrice svizzera Dominque Devenport, Jannik Schumann ha il ruolo dell'Imperatore Francesco Giuseppe. Gli attori hanno descritto così, in un'intervista a Vogue Italia, la nuova serie rispetto ai film con Romy Schneider: "Dopo essere stati presi per la parte la produzione ce li ha fatti vedere insieme... sono e resteranno sempre dei classici con cui la serie non ha niente a che vedere. La nostra versione di questo personaggio iconico è più moderna, perché la società oggi è cambiata e vuole identificarsi a livello umano. Film e serie possono coesistere tranquillamente… Il nostro è un progetto più universale perché i problemi quotidiani della coppia, anche se vive in un castello, sono quelli comuni a tante persone che s’innamorano e si sposano. Ma la società dell’epoca ha regole e protocolli precisi e questi due convolano a nozze prima di conoscersi, fanno le cose al contrario e poi crescono insieme. Nei film invece scatta il colpo di fulmine e vissero per sempre felici e contenti".

La "nuova" Sissi ha aggiunto: "So che per molti Sissi è una dea, viene vista come se fosse una creatura non umana, invece io voglio mostrarne la vulnerabilità, gli errori e anche gli impulsi sexy". E Schumann: "L’imperatore non sceglie la donna che sarebbe perfetta come consorte perché le preferisce una giovane indipendente e naive, ma ha un cuore di ghiaccio e per lei costituisce un mistero da svelare. Sissi deve abbattere il muro dietro cui trincera le emozioni".