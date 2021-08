Spencer: ecco il primo trailer del nuovo film su Lady Diana

Qualche anno fa, era il 2006, il regista Stephen Frears fece uscire nelle sale cinematografice "The Queen", film bellissimo che raccontava i giorni della morte di Lady Diana, di come l'allora primo ministro Tony Blair cercò di far capire alla casa regnante che il gelo con cui venne gestita la notizia si stava rivelando un boomerang per i Windsor.

Più recentemente la quarta stagione di "The Crown", serie tv di altissimo livello che racconta la storia del lungo regno di Elisabetta II, è arrivata a narrare le vicende che portarono al fidanzamento prima, al matrimonio e alla separazione poi di Lady D e del principe ereditario Carlo.

Quelli qui segnalati non sono certo le uniche due opere televisive o cinematografiche che hanno per oggetto quella tormentata storia d'amore, ma sono più probabilmente le migliori. Ora il 5 novembre arriva una nuova pellicola, stavolta diretta da Jimmy Kimmel, che si intitola semplicemente "Spencer", il cognome da nubile di Diana. Un'opera che cerca di raccontare una vicenda complessa attraverso una breve vacanza che la principessa passò nella tenuta di Sandringham durante le feste del Natale 1990.

A interpretare Lady D è Kristen Stewart.