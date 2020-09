Rami Malek: dopo Freddie Mercury , un ruolo da vero cattivo!

Rami Malek ci aveva emozionato, conquistato e commosso con la sua interpretazione di Freddie Mercury nel celebrato film "Bohemian Rhapsody", dedicato alla vita del grande artista. Un ruolo che aveva fruttato al bravissimo attore anche l'Oscar come miglior attore nel 2019.

Adesso Rami Malek torna sul grande schermo, in una delle pellicole più attese della stagione: il nuovo capitolo della saga dedicata a James Bond, "No Time To Die", in uscita il 12 novembre.

Nel film (il 25° della serie dell'agente 007) Malek ha il ruolo del diabolico antagonista di Bond, il malvagio Safin. Un personaggio che darà del filo da torcere a Bond e che è stato presentato adesso da un trailer tutto proprio. Cresce così l'attesa per vedere la nuova pellicola. Che, tra le altre attrattive, mostra immagini mozzafiato girate a Matera.

(Foto Getty Images)