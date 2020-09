Arriva al cinema la commedia francese più divertente dell’anno “Chiamate Un Dottore!”

“CHIAMATE UN DOTTORE!”, il nuovo film di Tristan Séguéla con Michel Blanc e Hakim Jemili.

È la vigilia di Natale. I parigini più fortunati si preparano a scartare i regali con le rispettive famiglie. Altri guardano la televisione a casa, da soli. Altri ancora, come Serge, lavorano. Serge è l’unico medico di guardia di SOS-Médecin, quella sera. I suoi colleghi si sono tutti defilati. Ad ogni modo, non ha alternative, in quanto si è preso troppe libertà nell’esercizio della professione medica e si trova ad un passo dall’essere radiato. Le visite si susseguono e Serge, sebbene a malincuore, tenta di tenere il ritmo, fino quando, a un certo punto, gli comunicano l’indirizzo della paziente successiva dalla quale deve recarsi. Si tratta del domicilio di Rose, una persona che conosce bene e che lo chiama in suo aiuto. Sul posto arrivano contemporaneamente il dottore e un fattorino che consegna cibo a domicilio, Malek, anche lui, in servizio quella sera… Nessuno però sospetta quanto le loro vite siano destinate a intrecciarsi.

