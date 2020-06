Robin Williams: la sua statua al posto di quella del Presidente Roosevelt

La statua del Presidente Roosevelt posta di fronte al Museo di Storia Naturale di New York è razzista? Bene, rimuoviamola! E sostituiamola con quella di Robin Williams. L'idea è di Ben Stiller e sta riscuotendo seguito tra i fan di Williams, il grande attore tragicamente scomparso l'11 agosto 2014.

Ma di cosa si tratta esattamente? In questi giorni, dopo la morte di George Floyd, cittadino afroamericano ucciso da un poliziotto bianco, cresce il movimento d'opinione (e non solo) secondo cui le statue di personaggi che si sono macchiati di razzismo vadano rimosse. E già alcune, come il monumento allo schiavista Edward Colston a Bristol sono state tirate giù dai manifestanti (e gettate nel caso specifico in acqua).

Adesso la polemica si è accesa per la statua del Presidente Roosevelt che si staglia dinanzi al Museo di Storia Naturale di New York. Il monumento rappresenta il 26° presidente degli Stati Uniti a cavallo, con un nativo americano e un uomo africano ai suoi piedi. Effettivamente non proprio un esempio di uguaglianza.

Ed ecco che Ben Stiller ha avuto l'idea: perché non rimpiazzarla con una statua di Robin Williams, che nella celebre saga "Una notte al museo" (interpretata da Stiller stesso) impersonava proprio la statua di cera del Presidente Roosevelt?

How about replacing it with a statue of Robin Williams. He deserves one. — Ben Stiller (@RedHourBen) June 21, 2020

La proposta di Ben Stiller ha entusiasmato i fan di Robin Williams. E chissà che non venga accolta...