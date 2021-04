Francis Ford Coppola: i suoi 10 film più belli

Il grande regista Francis Ford Coppola è nato il 7 aprile 1939. E' vincitore di ben 6 Oscar (Miglior sceneggiatura originale per "Patton, generale d'acciaio", Miglior sceneggiatura non originale per "Il padrino", Miglior film per "Il padrino - Parte II", Miglior regista per "Il padrino - Parte II", Miglior sceneggiatura non originale per "Il padrino - Parte II" e Premio alla memoria Irving G. Thalberg) e del Leone d'oro alla carriera alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ci ha regalato capolavori immensi come "Apocalypse Now", la trilogia de "Il padrino", "La conversazione", "I ragazzi della 56°strada", "Cotton Club", "Dracula di Bram Stoker"

Ecco cinque curiosità sul suo conto.

1- Figlio del musicista Carmine Coppola, è il capofamiglia di una vera dinastia cinematografica: padre di Sofia Coppola, Roman Coppola e Gian-Carlo Coppola (produttore, morto nel 1986) e zio di Nicolas Cage, Christopher Coppola, Marc Coppola, Robert Schwartzman, Jason Schwartzman, John Schwartzman, Matteo Shire e Stephanie Schwartzman.

2- I film da lui girati che ama di più sono: "Non torno a casa stasera" (1969), "La conversazione" (1974), "Apocalypse Now" (1979), "Rusty il selvaggio" (1983) e "Un'altra giovinezza" (2007).

3- Dal 1978 è proprietario e gestore di un vigneto in California.

4- La famiglia è originaria di Bernalda, in Basilicata, e qui il regista ha aperto un meraviglioso resort, Palazzo Margherita

5- il suo numero preferito è il 7 e in ogni suo film trova il modo di inserirlo nella sceneggiatura.

