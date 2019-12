Monte Carlo Nights: i momenti più belli della festa per i 30 anni

Monte Carlo Nights festeggia i suoi 30 anni, tutti all'insegna della grande musica. Era infatti il 1989 quando Radio Monte Carlo iniziava a trasmettere Monte Carlo Nights, uno spazio caratterizzato da una selezione musicale ricercata, ben presto diventato il punto di riferimento per tutti gli amanti della musica di qualità.

Per celebrare i 30 anni di Monte Carlo Nights è uscita una preziosa raccolta (in triplo cd e in triplo vinile), dedicata agli artisti più rappresentativi che sono stati ospiti del programma.

Il 29 e il 30 novembre il Blue Note di Milano ha inoltre celebrato i 30 anni di Monte Carlo Nights con due serate d'eccezione battezzate Monte Carlo Nights Story 30. Nick The Nightfly si è esibito con la sua band insieme ai grandi artisti e musicisti che hanno condiviso con lui questo lungo percorso, da Sarah Jane Morris a Tony Momrelle (ex solista degli Incognito), per uno show reso indimenticabile dai grandi brani di George Benson, Miles Davis, James Taylor, Sting, Pino Daniele, Stevie Wonder.

Guarda i momenti più emozionanti della serata.