Sorpresa: ricreati i meravigliosi profumi di un celebre quadro. Tutti da scoprire

E' una mostra davvero particolare quella in programma al Museo Nazionale del Prado. Qui è infatti allestista, fino al 3 luglio, “L'essenza di un dipinto", che fa “respirare” un celebre quadro grazie a dieci fragranze create appositamente.

Il dipinto in questione è di due veri assi della pittura: Jan Brueghel e Pieter Paul Rubens. Si intitola "Il senso dell’olfatto" e fa parte di una serie chiamata “I cinque sensi”. Nel dipinto, Venere annusa un mazzolino di fiori che Cupido le porge. Tutt'intorno pullulano fiori e alberi e oggetti legati al mondo dei profumi, come guanti, contenitori profumati, bruciaprofumi, recipienti per distillare le essenze.

Una exposición olfativa en torno a Brueghel el Viejo y Rubens.@museodelprado nos invita no solo a contemplar, sino a oler, El olfato, obra de ambos maestros https://t.co/blpQvtGF5A pic.twitter.com/HYSoUlWHB8 — masdearte.com (@masdearte) April 4, 2022

Tutti profumi che i visitatori possono adesso sentire, grazie a una tecnologia chiamata “AirParfum” e creata dalla società Puig con la Perfume Academy Foundation. Quattro diffusori posti su touchscreen interattivi permettono infatti di annusare gli odori solo rappresentati nel dipinto, tra aromi di fico, gelsomino, rosa, iris, narciso.