60 milioni di dollari per questo quadro di Magritte: è record!

A guardarlo sembra quasi un’opera di Edward Hopper, invece “L’impero delle luci” porta la firma di René Magritte. Il quadro, realizzato nel 1961, è una delle opere d’arte moderna più celebri ad essere ancora in mani private, ma chissà ancora per quanto.

Perché il 2 marzo a Londra verrà messo all’asta da Sotheby’s durante la Modern & Contemporary Evening Auction. La base di partenza è da capogiro: 60 milioni di dollari, un record se si toglie il “Salvator Mundi” di (forse) Leonardo da Vinci, che venne venduto nel 2017 per 400 milioni di dollari (450, se si mettono anche i diritti d’asta).

“L’impero delle luci” venne realizzato per Anne Marie Gillion, la figlia Pierre Crowet, il mecenate belga che sostenne la carriera e il lavoro del pittore, suo connazionale. Quella Anne Marie che poi compare in molti quadri di Magritte e che fu grande amica della moglie Georgette.

Il quadro, che in questi anni è stato esposto in diverse mostre in mezzo mondo, appartiene ancora alla famiglia Crowet, e ha avuto una genesi lunghissima, visto che Magritte iniziò a lavorarci nel 1948, prima di terminarlo 13 anni dopo. Quello messo all’asta appartiene a una serie di 17 dipinti e quello che verrà venduto nella capitale britannica è tra i più grandi: 114,5 x 146 cm.

Supererà il “Salvator Mundi”? Difficile, ma vedi mai…