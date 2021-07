La musica di Paolo Fresu e l'incredibile costruzione di Olivier Grossetête: Roma saluta il ponte Farnese

Sono state le note di Paolo Fresu ad accompagnare l'inaugurazione dell'opera monumentale, per quanto effimera, dell'artista Olivier Grossetête.

Si tratta del ponte Farnese, che collega Palazzo Farnese con i giardini dell’attuale Villa Farnesina. Era un progetto che avrebbe dovuto realizzare Michelangelo Buonarroti, a cui era stato commissionato da Papa Paolo III Farnese. A realizzare il ponte è adesso l'artista francese Grossetête, in occasione della Festa Nazionale di Francia. L'opera è temporanea, sarà visibile solo fino al 18 luglio.

Sospesa nell'aria grazie a tre palloni aerostatici, è lunga 18 metri e si libra a 18 metri dal terreno. Nata da uno sforzo collettivo (tanti volontari hanno aiutato l'artista a costruirla). è realizzata interamente in cartone e una volta smontata sarà completamente riciclata.

L'artista ne ha parlato in questi termini: "Effimere per natura, come noi, queste monumentali costruzioni partecipative di cartone sono destinate a scomparire. La loro posta in gioco è quindi tanto nel processo, nel percorso e nell'esperienza collettiva che propongono quanto nelle loro forme finali. Questo ponte 'sospeso', inaccessibile per essenza, ci collega in definitiva solo a noi stessi. È l'immagine del nostro rapporto con l'indicibile”.

