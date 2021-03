Danza ed emozioni: il balletto mozzafiato alla galleria d'arte

Solo due meravigliosi ballerini, in una galleria d'arte di Parigi. Musica e una grandiosa opera del celebre artista Anselm Kiefer, "Field of the Cloth of Gold". E le mosse leggiadre dei danzatori dialogano con il dipinto esposto.

E' quanto proposto dalla galleria Gagosian, per la serie Gagosian Premieres: che crea eventi digitali in collaborazione con gli artisti autori delle opere esposte.

Protagonisti della danza sono due ballerini dell’Opéra di Parigi: Hugo Marchand e Hannah O’Neill. Lui è un'étoile che ha anche pubblicato la sua autobiografia “Danser”. La coreografia è di Florent Melac, ballerino solista dell’Opéra. Le note sono quelle di "Duet" di Steve Reich, composizione per due violini e ensemble d’archi.

Nell'introduzione alla danza, l'artista Kiefer parla della sua opera con lo storico dell’arte James Cuno. Chi vuole vedere subito il balletto, può iniziare a vedere il video al minuto 9.40.