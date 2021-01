L'enigma affascinante del quadro da 80 milioni di dollari

Una cifra da record: è quella che potrebbe spuntare un affascinante quadro, messo all'asta a gennaio dalla celebre casa Sotheby.

La somma richiesta è davvero da capogiro, per un'opera del XV secolo: si parla infatti di 80 milioni di dollari. L'opera dall'astronomico valore (non è mai stata raggiunta una simile cifra per un antico maestro nelle aste di Sotheby) è del grande pittore fiorentino Sandro Botticelli (La Primavera, La nascita di Venere).

Il dipinto raffigura un affascinante giovane dall'aria malinconica. Dovrebbe essere stato realizzato tra il 1470 e il 1480 e nel secolo scorso era di proprietà di una nobile famiglia britannica. Nel 1982 era stato venduto per più di 3 milioni di dollari. La sua attribuzione è stata in dubbio per qualche tempo, ma ultimamente sembrano non esserci più dubbi: il dipinto è di Botticelli. Ed è estremamente raro: solo poco più di una decina di ritratti di Botticelli sono arrivati fino a noi. Per gli esperti, è tra le sue opere più belle.

Ma... chi è appunto il giovane che siede su fondo blu e tiene in mano un antico medaglione? Abiti eleganti, capigliatura curata e un sorriso dolcissimo, il ragazzo ci guarda come se non fossero passati 550 anni da quando posò per il ritratto. Ma non si riesce a dargli un'identità. Un altro mistero riguarda il medaglione che tiene tra le mani. E' stato aggiunto dopo? E' stato dipinto da un altro pittore? E perché? Forse per far risaltare ancor di più la giovinezza del personaggio ritratto, dal momento che il medaglione rappresenta un uomo molto anziano? Secondo molti studiosi, la chiave dell'identità del ragazzo ritratto starebbe proprio nel medaglione. Ma il mistero non è ancora stato svelato...