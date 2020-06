Padova splendida Urbs Picta si candida a Patrimonio dell'Umanità

Padova rappresenta l'Italia nel 2020 per essere l'iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco con il suo sito "Padova Urbs picta", cioè "città dipinta". Il capoluogo veneto è infatti ricco di meravigliosi affreschi, cicli pittorici che la fanno definire a buona ragione la capitale mondiale della pittura del Trecento.

E' a Padova che si trova infatti l'eccezionale Cappella degli Scrovegni, affrescata da Giotto. Ma molti altri sono i grandi artisti le cui opere sono presenti nella città: Guariento, Giusto de’ Menabuoi, Altichiero da Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona.

Sono otto gli edifici dai meravigliosi cicli affrescati: Cappella degli Scrovegni, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani, Palazzo della Ragione, Cappella della Reggia Carrarese, Battistero della Cattedrale, Basilica e Convento del Santo, Oratorio di San Giorgio e Oratorio di San Michele. Alcuni tra loro (Cappella degli Scrovegni, Palazzo della Ragione, la Basilica del Santo e l’Oratorio di San Michele) hanno già riaperto al pubblico dal 18 maggio.

Padova è già inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità per il suo Orto Botanico, che può ben vantarsi di essere il più antico del mondo. Adesso potrebbe essere la volta dei suoi emozionanti cicli pittorici.

