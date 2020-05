Caravaggio batte tutti i rivali per grandezza e bellezza: l'incredibile esperimento!

Ogni artista è un grande, a modo suo. Per visione pittorica, per padronanza tecnica, per la ricchezza interiore del mondo raccontato.

Dunque, stilare graduatorie e classifiche è certamente ingiusto. Fa però davvero sorridere il curioso esperimento del celebre Nelson-Atkins Museum di Kansas City, che ospita capolavori di Manet, Van Gogh, Delacroix, Lucas Cranach il Vecchio e Caravaggio.

Temporaneamente chiuso per il lockdown ancora in atto negli Stati Uniti, il museo ha ospitato la stravagante visita di tre pinguini di Humboldt, provenienti dal vicino Kansas City Zoo. Le tre bestiole, di cui conosciamo anche i nomi e l'età (Bubbles di 5 anni, Maggie di 7 e Berkley di 8) languivano annoiate nello zoo e sono state così portate in visita tra le sale del museo. Be', ad affascinarle non sono state le ninfee di Monet, con le loro suggestioni lacustri (a cui i pinguini dovrebbero essere sensibili). Nossignori, a rapire la loro attenzione è stato il meraviglioso Giovanni Battista di Caravaggio, vero grandioso capolavoro di tutta la storia dell'arte.

Julián Zugazagoitia, direttore del Museo, ha commentato così i gusti dei pinguini: «I pinguini hanno reagito con trasporto totale più verso Caravaggio che verso Monet. Ne erano totalmente conquistati!». Come dimostrano anche le imagini dell'incredibile video girato per l'occasione.

(Foto Getty Images)