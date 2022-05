Sade: qual è la canzone che preferite?

Sade è tra le artiste più eleganti, raffinate e amate del panorama internazionale

Helen Folasade Adu (questo il suo vero nome) è nata a Ibadan, in Nigeria, dal professore di economia Adebisi Adu e dall’infermiera inglese Anne Hayes, ma è cresciuta in Gran Bretagna. A darle il succeso hit come “Smooth Operator” e album come “Promise” (1985, spinto da “Sweetest Taboo”) e “Stronger Than Pride” (1988).

Qual è tra queste la vostra canzone preferita?

Your Love Is King

By Your Side

Paradise

